Производитель Wanderer Werke (Германия). Изначально компания называлась Winklhofer & Jaenicke, по имени основателей, они занималась велосипедами и мотоциклами. Потом название сменилось на Wanderer, что в переводе с немецкого означает "путник" или "странник". Производство пишущих машинок предприятие начало в 1904 году. Заодно стали делать и автомобили.
В конце Второй Мировой войны город Кемниц, где находился завод, подвергся бомбардировкам британско-американской авиации. Оборудование серьезно пострадало. Все, что уцелело, было вывезено в СССР. На этом компания прекратила свое существование.
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Принтер тридцатых годов. На ручной тяге.
переустановка драйверов принтерасмена литер и, понятно, надписей на клавишах. В СССР попало огромное количество иностранных пишущих машинок - трофейных и взятых в числе прочих репараций. Была такая услуга в мастерских...
когда я заинтересовалась, почему буквы русские
Доброго воскресного утра и прекрасного дня!
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но не дают
а что за модель и сколько стоит? дайте подробности, может кто здесь найдется
какова цена вопроса?