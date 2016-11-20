nefer blue (shpini)

neferjournal

Nefer`s Journal

Маньяк-путешественник

промо neferjournal ноябрь 10, 19:00 42
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Друзья, мой журнал отобран экспертным жюри и участвует в номинации "Лучший блог о путешествиях". Я в десятке и это очень волнительно. Представлены…
47 комментариев
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peplons
2016-11-20 06:39 (UTC)

Принтер тридцатых годов. На ручной тяге.

hlody
2016-11-20 07:06 (UTC)
На немецкой машинке русский шрифт. Наверняка, Штирлиц отправлял сообщения в центр.
phd_paul_lector
2016-11-21 09:27 (UTC)
а после войны целый бизнес был - переустановка драйверов принтера смена литер и, понятно, надписей на клавишах. В СССР попало огромное количество иностранных пишущих машинок - трофейных и взятых в числе прочих репараций. Была такая услуга в мастерских...
neferjournal
2016-11-21 09:28 (UTC)
да, мне такое рассказывали
когда я заинтересовалась, почему буквы русские
jivemodinraz
2016-11-20 07:07 (UTC)
Необычно!)
Доброго воскресного утра и прекрасного дня!
amico_di_amici
2016-11-20 07:23 (UTC)
У меня ещё жива портативная малышка "Москва". Так странно теперь на неё смотреть :)
ammo1
2016-11-20 07:25 (UTC)
Какая у неё раскладка необычная. Был уверен, что у всех машинок, как на компьютере ЙЦУКЕНГШЩЗХ ФЫВАПРОЛД ЯЧСМИТЬБЮ, а тут некоторые буквы совсем в других местах.
neferjournal
2016-11-20 07:38 (UTC)
да, это ее особенность, не написала об этом какой ты внимательный
livejournal
2016-11-20 07:31 (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
livejournal
2016-11-20 07:31 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
livejournal
2016-11-20 07:31 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
pritochnik
2016-11-20 07:33 (UTC)
шикарный экземпляр... я бы от такого не отказался
romti
2016-11-20 08:29 (UTC)
Выглядит привлекательно ;)
g_bukin
2016-11-20 08:46 (UTC)
Стоимость сейчас какая? Привет
neferjournal
2016-11-20 08:47 (UTC)
стоимость машинки что ли? как это узнать?
g_bukin
2016-11-20 13:10 (UTC)
Да. Сколько $ за неё можно выручить?
phd_paul_lector
2016-11-21 09:29 (UTC)
Сейчас поискал - вроде от 10 до 25 тыс.руб. в зависимости от состояния.
neferjournal
2016-11-21 09:46 (UTC)
ты не мне, ты интересующемуся юзеру скажи
phd_paul_lector
2016-11-21 09:50 (UTC)
Сейчас поискал - вроде от 10 до 25 тыс.руб. в зависимости от состояния.
phd_paul_lector
2016-11-21 09:57 (UTC)
Просто быстрый поиск яндексом. Но конкретно на авито крутится вокруг 10 тыс. А вот ебэй просит 21,5 тыс.
g_bukin
2016-11-21 10:11 (UTC)
дедушкин аккордеон надо продать. уже с лета на авито выставлен. цену опустил ниже плинтуса уже - а в ответ тишина..
neferjournal
2016-11-21 10:14 (UTC)
аккордеон это на любителя, нужен коллекционер или крэзанутый музыкант
а что за модель и сколько стоит? дайте подробности, может кто здесь найдется
g_bukin
2016-11-21 10:22 (UTC)
немецкий "Хорх" 68 года. концертный. долго будет продаваться. объявы по 3 года висят..
g_bukin
2016-11-21 10:59 (UTC)
низкая цена для этого инструмента.
technogenus
2016-11-20 09:12 (UTC)
Классная штуковина! С душой!
ilyavaliev
2016-11-20 09:16 (UTC)
Это вам не по экрану тапать))
vovo555
2016-11-20 09:57 (UTC)
Упаси Бог, снова на печатной машинке стучать! Столько сил отнимало это занятие...
phd_paul_lector
2016-11-22 09:57 (UTC)
были ведь и моторизованные. Приходишь это в редакцию, щёлкаешь клавишей, и вот машинка начинает гудеть и тихонько трястись ("Ядрань"). Агрегат!..
vovo555
2016-11-22 11:06 (UTC)
Не "моторизованные", а электрические! У меня на работе в качестве подобной стояла даже не электрическая, а электронная - блок от электронной бухгалтерской машины (ЭБМ) "Искра-554" - немецкий агрегат, где даже была клавиша/литера со "звездочкой" (*) - моя любимая, так как до этого звездочку приходилось ставить с помощью буквы "х" и, вернув назад каретку, печатать на этой же букве "минус". Но возвращаться в это прошлое как то не хочется...
lareina
2016-11-20 10:56 (UTC)
такая техника точно вечна
bip_s
2016-11-24 18:09 (UTC)
Вы и печатные машины собираете? У меня тоже естЬ две.:)


neferjournal
2016-11-24 18:12 (UTC)
пока ни одной нет в коллекции
какова цена вопроса?
bip_s
2016-11-24 18:19 (UTC)
Когда любишЬ, разве думаешЬ о цене своей любви?

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