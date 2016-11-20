Неожиданный артефакт. К сожалению не мой. Экземпляр 1927-1928 года выпуска. Насколько я понимаю, до сих пор работает.Производитель Wanderer Werke (Германия). Изначально компания называлась Winklhofer & Jaenicke, по имени основателей, они занималась велосипедами и мотоциклами. Потом название сменилось на Wanderer, что в переводе с немецкого означает "путник" или "странник". Производство пишущих машинок предприятие начало в 1904 году. Заодно стали делать и автомобили.В конце Второй Мировой войны город Кемниц, где находился завод, подвергся бомбардировкам британско-американской авиации. Оборудование серьезно пострадало. Все, что уцелело, было вывезено в СССР. На этом компания прекратила свое существование.Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикацииПоделитесь постом с друзьями