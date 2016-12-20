Красивая упаковка, аппетитное мясо, привлекательное описание. Свинина томленая, разогрел и съел. Просто находка. Внутри оказалось ТАКОЕ... Что я даже решила посвятить этому отдельный пост.Это просто кусок сала, мяса там практически нет. Вес изделия 650 г, из них жира - грамм 600. Я не преувеличиваю."Уникальный продукт", "томленое мясо" - производитель просто издевается :(Кусок пришлось выбросить практически полностью, разочарование. Очень жаль потраченных денег. Позор Мираторгу!!!Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикацииПоделитесь постом с друзьями