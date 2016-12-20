nefer blue (shpini)

neferjournal

Nefer`s Journal

Маньяк-путешественник

промо neferjournal ноябрь 10, 19:00 42
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Друзья, мой журнал отобран экспертным жюри и участвует в номинации "Лучший блог о путешествиях". Я в десятке и это очень волнительно. Представлены…
309 комментариев
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andrew1955s
2016-12-20 06:04 (UTC)
На мой взгляд, продукция Мираторга привлекает внимание, но не вызывает аппетит - поэтому ни разу у нас с женой не появилось желание опробовать данные изделия.
stabbut
2016-12-20 06:06 (UTC)
Сало. Зачем выбрасывать? :))

А у Мираторга на главном офисе должно быть написано: "Денег нет, но вы держитесь"
miliatania
2016-12-20 06:08 (UTC)
Хвалёный Мираторг. Видимо, уже халявы захотелось.
moscoww
2016-12-20 11:43 (UTC)
Мираторг - давно уже представлет собой образчик худшей продукции.
Давно не покупаю любую продукцию этой конторы.
Автору - спасибо за пост.
_sudar
2016-12-20 06:17 (UTC)
Это беда всех готовых блюд в продаже, имхо. Казалось бы - хорошая тема, хорошие деньги, но увы - все производители готовых блюд продают уныло Г. А жаль.
rubir_ru
2016-12-20 06:22 (UTC)
я Вам не рекомендую покупать отечественные продукты типа 'разогрел и съел'. На собственном примере есть опыт посещения больницы с продолжительной экскурсией в реанимацию. После этого только высокие температуры термообработки и максимальное использование духовки.
grujdanin
2016-12-20 13:58 (UTC)
Думаете, эта свинка жир от хорошего зерна нагуляла? Там их гормонами, по-любому пичкают и всякими стимуляторами роста, ни вкуса ни запаха
_ulitka
2016-12-20 06:23 (UTC)
Да... Муж тут покупал их грудинку сырую. Запаяна, со всех сторон такая мясно-розовенькая с прожилочками. Открыв пакет обнаруживаешь... тадаааам! - что это сложенный пополам кусок мяса, в котором на полсантиметра мяса 4 см сала... :/
(Удалённый комментарий)
neferjournal
2016-12-20 06:30 (UTC)
котлеты из мраморной говядины хороши
http://neferjournal.livejournal.com/4138197.html
не думала, что может быть такое
hlody
2016-12-20 06:25 (UTC)
Я бы, конечно, съел. Но когда совсем одно сало, это не есть хорошо, недоработка.
zhzhitel
2016-12-20 06:32 (UTC)
Может, кому-то такое нравится?
podmoskva
2016-12-20 06:36 (UTC)
Какое-то фу( Я бы такое тоже выбросила.
martin33
2016-12-20 06:39 (UTC)
Наггетсы брал - ничего. Но это...
lica_alica
2016-12-20 07:07 (UTC)
У нас в городе их магазин разорился.
grujdanin
2016-12-20 13:59 (UTC)
Где они такие объемы берут, чтоб в каждом городе, бразильскую заморозку используют?
livejournal
2016-12-20 07:32 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
graf_voldemar
2016-12-20 07:47 (UTC)
Год назад купил замороженную сырую свинину от "мираторга". Пришлось все выбросить, не съедобно совершенно.
Xui Sgory
2016-12-20 07:57 (UTC)
А сдать нельзя?
ну хоть там жалобу какую-нибудь написать..деньги, наверное, не вернут
neferjournal
2016-12-20 08:09 (UTC)
что-то я не сообразила, не пришла в голову мысль сдать
а как? сложить в пакетик и принести в магазин?
denisanikin
2016-12-20 08:07 (UTC)
не попадалось у них такого, обычно норм (
neferjournal
2016-12-20 08:10 (UTC)
именно этот продукт?
то есть просто не повезло?
a_supergirl
2016-12-20 08:10 (UTC)
но это же грудинка. Там почти одно сало и есть. Что не так?
cavallo_blu2
2016-12-20 08:11 (UTC)
Никогда не покупаю продукцию этой фирмы.
neferjournal
2016-12-20 08:14 (UTC)
я покупаю, котлеты были удачные, вот и расслабилась
bozirina
2016-12-20 08:12 (UTC)
Теперь буду знать. Какая невкусная гадость.
wendylisa
2016-12-20 18:10 (UTC)
Обычная грудинка. Тут выше есть ликбез, что такое грудинка. Просто пора уже разбираться в сортах мяса и не покупать, что не любишь. А многим жирная грудинка нравится.
remch_ch
2016-12-20 08:13 (UTC)
Прибыль любыми средствами - их девиз ...
pushba
2016-12-20 08:17 (UTC)
а ты присылала им эти фотки ? они что-то сказали?
neferjournal
2016-12-20 08:19 (UTC)
кому им? Мираторгу? нет, не посылала
надо послать?
поищу адрес для обращений, интересно, что ответят
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