Это просто кусок сала, мяса там практически нет. Вес изделия 650 г, из них жира - грамм 600. Я не преувеличиваю.
"Уникальный продукт", "томленое мясо" - производитель просто издевается :(
Кусок пришлось выбросить практически полностью, разочарование. Очень жаль потраченных денег. Позор Мираторгу!!!
Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикации
LiveJournal / Instagram / Facebook / Youtube / Google / Одноклассники
Поделитесь постом с друзьями
А у Мираторга на главном офисе должно быть написано: "Денег нет, но вы держитесь"
Давно не покупаю любую продукцию этой конторы.
Автору - спасибо за пост.
http://neferjournal.livejournal.com/413
не думала, что может быть такое
ну хоть там жалобу какую-нибудь написать..деньги, наверное, не вернут
а как? сложить в пакетик и принести в магазин?
то есть просто не повезло?
надо послать?
поищу адрес для обращений, интересно, что ответят