nefer blue (shpini)

neferjournal

Nefer`s Journal

Маньяк-путешественник

Записи из этого журнала по тегу «Литва»

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промо neferjournal ноябрь 26, 19:00 13
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Горошек, тыквы и зеркала. Авангард Кусамы.
В 2014 году на аукционе Кристи ее работа была продана за $7 100 000. Картины Яёи Кусамы проникают глубоко в подсознание, а инсталляции поражают воображение. Они все похожи, но ни одна не повторяется. Мне очень хотелось познакомиться с ее творчеством и побывать на выставке. В Хельсинки появилась…
32 комментария
  • 1
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cavallo_blu2
2017-01-06 18:34 (UTC)
Захотелось поехать в Вильнюс. Здорово!
zhzhitel
2017-01-06 18:36 (UTC)
Фрески со скелетами в костеле?
denisanikin
2017-01-06 18:46 (UTC)
граффити не очень, а так есть, что посмотреть, симпатично!
erivler4
2017-01-06 19:23 (UTC)
Красота!Хотелось бы прогуляться в этих краях.
livejournal
2017-01-06 19:24 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
miloc
2017-01-06 20:52 (UTC)
Везде хорошо, где собякина нет)))
wlad_1978
2017-01-06 23:22 (UTC)
про "везде хорошо" есть один анекдот из жизни с польской границы
wlad_1978
2017-01-06 23:20 (UTC)
фонарь с ёлочкой красивый
kwakin_misha
2017-01-07 04:34 (UTC)


[ тут сегодня добрые пожелания ]
Здоровья, хорошего настроения и удачи в делах важных!


grushenka
2017-01-07 07:24 (UTC)
Литовцы не отмечают Рождество с гуляниями на площадях и базарчиками. А Вильнюс красивый, да.
neferjournal
2017-01-07 07:43 (UTC)
чоэта? вся европа отмечает, а они нет?
kostiyanich
2017-01-07 08:23 (UTC)
Так душевно в тихой провинции
remch_ch
2017-01-07 08:34 (UTC)
Красивый город, храмов много разных - побывать интересно )
bozirina
2017-01-07 13:10 (UTC)
Всё интересно. Особенно граффити понравилось.
blondzinko
2017-01-07 14:57 (UTC)
В прошлом году у них был рождественский базар на площади.
Странно, что в этом году нет.
neferjournal
2017-01-07 15:08 (UTC)
на какой площади? на Ратушной, Кафедральной или еще какой?
isabene
2017-01-07 15:37 (UTC)
Красиво, только холодно у нас сейчас, долго не погуляешь по городу.
almakedonskij
2017-01-07 17:06 (UTC)
Классный город, хотя Ригу люблю больше
anonimusi
2017-01-07 17:34 (UTC)
Мне очень нравится Вильнюс. Спасибо!
nati_flame
2017-01-08 07:47 (UTC)
Прекрасный город, очень красивый
za_y_ac
2017-01-08 07:50 (UTC)
Прекрасный выбор города для путешествия
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