Он оказался даже лучше, чем я думала. Город такой разный, и советский, и средневековый. По мостовым ходить неудобно, но на это не обращаешь внимание, когда вокруг такая красота. Новогодняя иллюминация, елки на площадях и много-много костелов. Сейчас в Вильнюсе стоят трескучие морозы, можно переходить из одного в другой, греться и наслаждаться прекрасным.Прогулку начнем от рынка - Halės Turgus. Буквально напротив него вот такое граффити.Ниже на бульваре стоит памятник Тарасу Шевченко. Я его не узнала. Молодой такой, обычно для скульптур используют другой образ.Граффити старого города. Это где-то в районе улицы Arklių. Как-ето-есть-паруски... Лошадиная?Ратушная площадьЕлка внутри елки. Оригинальная идея. Удивило, что на площади нет рождественского базара. В Вильнюсе вообще похоже нет такого, как. Была на Кафедральной площади, там тоже пусто.Заблудиться в старом городе - done. Зато попадаются любопытные детальки.Это вообще что? Остатки исторического здания или просто дизайн?Внезапно, польский костел. На самом деле я не знала, что это за церковь, так сказал тамошний работник. Случайно увидела кусочек службы. Думала, что концерт, а парень сказал, что они так молятся. На входе фрески необычные. Люди перед входом в церковь зачерпывают воду из каменной емкости, вроде омовения рук. Все так интересно. Посмотрела по карте, похоже это был костел Святого Духа.Костел Святой Екатерины к сожалению был закрыт. Это римско-католическая церковь, главная постройка монастыря бенедиктинок. Выдающийся памятник архитектуры виленского барокко. Разумеется пришлось почитать, что такое виленское барокко.Скульптура Маргутис в маленьком скверике на пересечении улиц Святого Стяпоно и Пилимо. "Маргутис" в переводе означает "пасхальное яйцо". Писанка весом около 300 кг установлена на колонну и символизирует возрождение.Церковь Всех Святых. Читала про впечатляющие интерьеры храма со скульптурами и фресками. Но, увы, увидеть не довелось, храм был закрыт.Зато побывала в костеле Святой Анны. Это католическая церковь, одна из самых известных достопримечательностей Вильнюса. Пламенеющая готика.Помещение оказалось совсем небольшое и в общем-то вполне обычное для католической церквиКостел Святой Анны считается визитной карточкой Вильнюса. Им восхищался сам Наполеон. Фасад выполнен из 33 видов кирпича. Рядом чуть позади стоит большой Бернардинский костел. Получается, что он находится в тени готической церкви в прямом и переносном смыслах.Тут же рядом памятник Адаму Мицкевичу. Он считается польским поэтом, однако родился в местечке Заосье Литовской губернии, которое нынче находится на территории Белоруссии. На заднем плане Успенский Кафедральный собор, православный. Еще его называют Пречистенским.Костел Святых Иоаннов не поместился в кадр, только колокольня. Было очень холодно, пальцы задубели. Церковь названа в честь Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и других святых с именем Иоанн. Внутри храма 12 статуй. Зашла посмотреть, заодно погреться.Тихо. Никого нет. Сбоку еще небольшая часовня, там тоже маленький орган.Церковь Святой Параскевы, она же Пятницкая. Считается первым каменным христианским храмом в Вильнюсе. Построена в неовизантийском стиле. Известна тем, что Петр I крестил в ней арапа Ганнибала, прадеда Пушкина. Вокруг церкви стихийный рыночек.В завершение костел Святого Казимира, бывший кафедральный собор Святого Николая. Последняя точка маршрута. Погреться и домой.Внутри шла служба. Или может не служба, а проповедь. Священник в белых одеждах что-то долго говорил на непонятном языке.Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикацииПоделитесь постом с друзьями