Традиционно по-японски. Izumi Hotel Shiraoi.

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Признаюсь, сначала я приняла это за сидушку. На самом деле это футляр для чайных принадлежностей.



Признаюсь, сначала я приняла это за сидушку. На самом деле это футляр для чайных принадлежностей.

Отель Изуми расположен в городе Ноборибецу, но территориально считается, что это Shiraoi. Намерено пишу латиницей, а то опять будет холивар, как правильно, Сираой или Шираой. В общем это на Хоккайдо, север Японии. Регион знаменит своими горячими источниками, японцы любят такой вид отдыха. Я решила, что мне тоже надо приобщиться к прекрасному и пожить по-японски, в традиционном отеле.Традиционный японский номер в современном отеле. На полу - татами, но двери уже не из рисовой бумаги. При входе в номер нужно обязательно разуться. Для этого есть специальная зона, которая отделена от основной части небольшой ступенькой. Наступить на эту ступеньку надо уже босиком или в носках. По татами не принято ходить в обуви, даже в тапочках. Более того, если чемодан на колесах, японец не покатит его по комнате, а понесет за ручку.В комнате есть телевизор, телефон, обогреватель, термопот и даже холодильник. Сразу загадка: что за круглый полированный предмет стоит на полу около стола?К низенькому столу прилагаются соответствующие стульчики и специальные подушки дзабутонВместо кровати футон. Днем он хранится в шкафу. Я жила одна, но комнату можно забронировать и на несколько человек.Не поняла, для чего металлическое приспособление справа от холодильника?Древний обогреватель. Очень шумный, но иногда спасает.Загадочная штуковина,. Было много версий, однако к единому мнению так и не пришли. Предполагаю, что это приспособление для задвигания штор.Вид из окна. Отель стоит на возвышении, внизу океан. Напрямую не спуститься, надо идти в обход. Потом покажу.В номере раковина и туалет. Причем раковина прям в комнате, унитаз конечно отделен дверью.Туалет похоже не отапливается. Там нереально холодно. Но стульчак подогревается. Традиционно по-японски.Для посещения туалета японцы надевают специальные тапочкиВ бачок унитаза встроена мини-раковина. Можно сразу помыть руки и не расходовать воду отдельно.Теперь обычная раковина. Та, которая в комнате. Обратите внимание, два крана! Отдельно холодная вода и отдельно горячая!!! Как этим пользоваться?!Продолжим осматривать номер. В шкафу мне оставили халатики юката. Аж четыре штуки, на разный рост. Заботливые японцы. На сейфе лежат полотенца и одноразовые туалетные принадлежности: зубная щетка с пастой, мочалка, бритвенный станок, расческа.Юката можно носить не только в номере, но и в ходить по отелю тоже. Дойти до онсена и даже прийти на ужин, если это удобно. Японцы чтят свои традиции, везде кладут памятки для иностранцев. Серое в пакетике - носки с отдельным пальцем.Итак, круглая полированная шкатулка. Что внутри?Еще что-то на столе лежит в плошкеЯпонская выпечка. Что-то вроде плоского кексика.И даже зеленый чай!Вокруг отеля расположены поля для гольфа. Можно поиграть, это входит в стоимость проживания.Отель находится на окраине города. Однако это не так страшно. Во-первых, своих гостей они встречают на станции. После бронирования мне пришло письмо с запросом времени прибытия, сказали, что пришлют трансфер. Во-вторых, пешком идти 20-30 минут. Я столько до метро частенько хожу в Москве.Неприятный момент: в отеле курят. Зона находится ниже уровня лобби, конечно там вытяжка и все такое. Однако это нифига не спасает. Сидишь в кресле и "наслаждаешься" ароматами :(При заезде можно заказать завтрак и традиционный японский ужин. Признаюсь, меня задушила жаба. Я просто ходила в супермаркет и покупала еду там. Но когда-нибудь я все-таки попробую кайсеки.Кайсэки - традиционный японский ужин со сменой блюд. Порции отличаются небольшим размером, однако их количество очень велико. На мой взгляд это больше похоже на дегустацию. Еда незнакомая, много рыбы и морепродуктов. Я такое не люблю.Я заехала под выходные, поэтому желающих было очень много. Пока никого нет, щелкнула сервировку.В первый день было серо и пасмурно, потом распогодилось. Вид из окна более позитивный. Это закат.Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикацииПоделитесь постом с друзьями