nefer blue (shpini)

neferjournal

Nefer`s Journal

Маньяк-путешественник

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Традиционно по-японски. Izumi Hotel Shiraoi.
sushi
neferjournal
5 февраля, 10:03
Отель Изуми расположен в городе Ноборибецу, но территориально считается, что это Shiraoi. Намерено пишу латиницей, а то опять будет холивар, как правильно, Сираой или Шираой. В общем это на Хоккайдо, север Японии. Регион знаменит своими горячими источниками, японцы любят такой вид отдыха. Я решила, что мне тоже надо приобщиться к прекрасному и пожить по-японски, в традиционном отеле.




Традиционный японский номер в современном отеле. На полу - татами, но двери уже не из рисовой бумаги. При входе в номер нужно обязательно разуться. Для этого есть специальная зона, которая отделена от основной части небольшой ступенькой. Наступить на эту ступеньку надо уже босиком или в носках. По татами не принято ходить в обуви, даже в тапочках. Более того, если чемодан на колесах, японец не покатит его по комнате, а понесет за ручку.




В комнате есть телевизор, телефон, обогреватель, термопот и даже холодильник. Сразу загадка: что за круглый полированный предмет стоит на полу около стола?




К низенькому столу прилагаются соответствующие стульчики и специальные подушки дзабутон




Вместо кровати футон. Днем он хранится в шкафу. Я жила одна, но комнату можно забронировать и на несколько человек.






Не поняла, для чего металлическое приспособление справа от холодильника?




Древний обогреватель. Очень шумный, но иногда спасает.




Загадочная штуковина, про которую я спрашивала здесь. Было много версий, однако к единому мнению так и не пришли. Предполагаю, что это приспособление для задвигания штор.




Вид из окна. Отель стоит на возвышении, внизу океан. Напрямую не спуститься, надо идти в обход. Потом покажу.




В номере раковина и туалет. Причем раковина прям в комнате, унитаз конечно отделен дверью.




Туалет похоже не отапливается. Там нереально холодно. Но стульчак подогревается. Традиционно по-японски.




Для посещения туалета японцы надевают специальные тапочки




В бачок унитаза встроена мини-раковина. Можно сразу помыть руки и не расходовать воду отдельно.




Теперь обычная раковина. Та, которая в комнате. Обратите внимание, два крана! Отдельно холодная вода и отдельно горячая!!! Как этим пользоваться?!




Продолжим осматривать номер. В шкафу мне оставили халатики юката. Аж четыре штуки, на разный рост. Заботливые японцы. На сейфе лежат полотенца и одноразовые туалетные принадлежности: зубная щетка с пастой, мочалка, бритвенный станок, расческа.






Юката можно носить не только в номере, но и в ходить по отелю тоже. Дойти до онсена и даже прийти на ужин, если это удобно. Японцы чтят свои традиции, везде кладут памятки для иностранцев. Серое в пакетике - носки с отдельным пальцем.




Итак, круглая полированная шкатулка. Что внутри?



[ответ]

Признаюсь, сначала я приняла это за сидушку. На самом деле это футляр для чайных принадлежностей.




Еще что-то на столе лежит в плошке




Японская выпечка. Что-то вроде плоского кексика.




И даже зеленый чай!




Вокруг отеля расположены поля для гольфа. Можно поиграть, это входит в стоимость проживания.




Отель находится на окраине города. Однако это не так страшно. Во-первых, своих гостей они встречают на станции. После бронирования мне пришло письмо с запросом времени прибытия, сказали, что пришлют трансфер. Во-вторых, пешком идти 20-30 минут. Я столько до метро частенько хожу в Москве.




Неприятный момент: в отеле курят. Зона находится ниже уровня лобби, конечно там вытяжка и все такое. Однако это нифига не спасает. Сидишь в кресле и "наслаждаешься" ароматами :(




При заезде можно заказать завтрак и традиционный японский ужин. Признаюсь, меня задушила жаба. Я просто ходила в супермаркет и покупала еду там. Но когда-нибудь я все-таки попробую кайсеки.




Кайсэки - традиционный японский ужин со сменой блюд. Порции отличаются небольшим размером, однако их количество очень велико. На мой взгляд это больше похоже на дегустацию. Еда незнакомая, много рыбы и морепродуктов. Я такое не люблю.




Я заехала под выходные, поэтому желающих было очень много. Пока никого нет, щелкнула сервировку.




В первый день было серо и пасмурно, потом распогодилось. Вид из окна более позитивный. Это закат.




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промо neferjournal январь 18, 10:00 134
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41 комментарий
  • 1
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nailhosny
2017-02-05 07:19 (UTC)
правильно я понял, унитаз смываешь только после мытья рук? вообще, очень все познавательно и интересно. сколько звездочек у такого отеля?
ammo1
2017-02-05 07:35 (UTC)
Нет. Наоборот. Смываешь и моешь руки. Вода из раковины льётся в бачок и если он ещё не наполнился, экономится вода.
neferjournal
2017-02-05 07:39 (UTC)
он собственно наполняется таким образом :)
ammo1
2017-02-05 08:57 (UTC)
Скорее всего, он медленно наполняется и без этого крана.
neferjournal
2017-02-05 09:11 (UTC)
каким образом интересно он наполняется БЕЗ крана? :)
barbuljak
2017-02-05 08:42 (UTC)
не проще бачек меньше тогда сделать?
ammo1
2017-02-05 08:56 (UTC)
Если сделать меньше, воды будет недостаточно для смыва.
barbuljak
2017-02-05 09:00 (UTC)
Надо так ходить в туалет,чтобы хватало.То есть надо меньше есть.Двойная экономия даже выходит))
neferjournal
2017-02-05 08:56 (UTC)
непонятно, зачем?
здесь хотя бы все логично
kwakin_misha
2017-02-05 09:36 (UTC)
площадь туалета маленькая и поэтому отдельную раковину поставить некуда
neferjournal
2017-02-05 09:40 (UTC)
дело не в этом, а в рациональном использовании ресурсов
kwakin_misha
2017-02-05 09:45 (UTC)
нет. в японии много квартир общей площадью в 10-12 кв метров. там такие унитазы-раковины и ставят.
neferjournal
2017-02-05 07:40 (UTC)
звезд вообще нет, но вот Букинг подвел под классификацию, написано "3-звездочный рекан"
про бачок вам ответили
newcrazyworld
2017-02-05 07:27 (UTC)

Тему с раздельными кранами тоже не понимаю.
А так все очень по-спартански, но, с другой стороны, все необходимое есть.

neferjournal
2017-02-05 07:33 (UTC)
по-спартански? выходит японцы живут по-спартански? :)
neferjournal
2017-02-05 09:41 (UTC)
в традиционных японских домах примерно также
a2is
2017-02-05 10:15 (UTC)
Да всё просто - затыкаешь слив пробкой, смешиваешь воду в раковине, пользуешься.
a2is
2017-02-05 10:23 (UTC)
Мытьё в тазике - старая добрая европейская традиция.

Edited at 2017-02-05 10:24 (UTC)
ki_bella
2017-02-05 07:32 (UTC)
мне безумно нравится япония и очень нравится их быт и дома - на расстоянии. НО ведь там Хоооооолодно - в домах и, как мне кажется, у бедных японцев постоянно затекают ноги так сидеть
neferjournal
2017-02-05 07:35 (UTC)
у японцев не затекают, они с детства привыкли так сидеть
в традиционных домах зимой холодно, нужно тратить деньги на отопление, кто не хочет или не имеет возможности мерзнет
neferjournal
2017-02-05 07:37 (UTC)
у меня был пост на тему
"Центральное отопление? Не, не слышали."
http://neferjournal.livejournal.com/3996619.html
ammo1
2017-02-05 07:34 (UTC)
Смотришь на эти их низкие столики и понимаешь - точно инопланетяне. :)
remch_ch
2017-02-05 08:09 (UTC)
Скромно и функционально, у корейцев тоже такие номера есть. Одно не понятно зачем обогреватель, пол должен быть теплый )
livejournal
2017-02-05 08:26 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
nota_x
2017-02-05 08:36 (UTC)
интересно) попробовать в форме экзотики на пару дней)
3ojlotou
2017-02-05 09:11 (UTC)
Мечта спартанца)). Чот чаю захотелось внезапно)
ivan_kolobov
2017-02-05 09:12 (UTC)
Похоже, тапочки - это у них культ что ли. :) футон, получается, что=то вроде матраса, на который стелят бельё?
sasha_odessit
2017-02-05 10:21 (UTC)
Отель правильно выбран :) Жаль ужин не заказала.
e_strannik
2017-02-05 13:21 (UTC)
Жил в отеле Japanise Style на Тайване. Прикольно.
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