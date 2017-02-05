Традиционно по-японски. Izumi Hotel Shiraoi.

Традиционный японский номер в современном отеле. На полу - татами, но двери уже не из рисовой бумаги. При входе в номер нужно обязательно разуться. Для этого есть специальная зона, которая отделена от основной части небольшой ступенькой. Наступить на эту ступеньку надо уже босиком или в носках. По татами не принято ходить в обуви, даже в тапочках. Более того, если чемодан на колесах, японец не покатит его по комнате, а понесет за ручку.
В комнате есть телевизор, телефон, обогреватель, термопот и даже холодильник. Сразу загадка: что за круглый полированный предмет стоит на полу около стола?
К низенькому столу прилагаются соответствующие стульчики и специальные подушки дзабутон
Вместо кровати футон. Днем он хранится в шкафу. Я жила одна, но комнату можно забронировать и на несколько человек.
Не поняла, для чего металлическое приспособление справа от холодильника?
Древний обогреватель. Очень шумный, но иногда спасает.
Загадочная штуковина, про которую я спрашивала здесь. Было много версий, однако к единому мнению так и не пришли. Предполагаю, что это приспособление для задвигания штор.
Вид из окна. Отель стоит на возвышении, внизу океан. Напрямую не спуститься, надо идти в обход. Потом покажу.
В номере раковина и туалет. Причем раковина прям в комнате, унитаз конечно отделен дверью.
Туалет похоже не отапливается. Там нереально холодно. Но стульчак подогревается. Традиционно по-японски.
Для посещения туалета японцы надевают специальные тапочки
В бачок унитаза встроена мини-раковина. Можно сразу помыть руки и не расходовать воду отдельно.
Теперь обычная раковина. Та, которая в комнате. Обратите внимание, два крана! Отдельно холодная вода и отдельно горячая!!! Как этим пользоваться?!
Продолжим осматривать номер. В шкафу мне оставили халатики юката. Аж четыре штуки, на разный рост. Заботливые японцы. На сейфе лежат полотенца и одноразовые туалетные принадлежности: зубная щетка с пастой, мочалка, бритвенный станок, расческа.
Юката можно носить не только в номере, но и в ходить по отелю тоже. Дойти до онсена и даже прийти на ужин, если это удобно. Японцы чтят свои традиции, везде кладут памятки для иностранцев. Серое в пакетике - носки с отдельным пальцем.
Итак, круглая полированная шкатулка. Что внутри?
[ответ]
Признаюсь, сначала я приняла это за сидушку. На самом деле это футляр для чайных принадлежностей.
Еще что-то на столе лежит в плошке
Японская выпечка. Что-то вроде плоского кексика.
И даже зеленый чай!
Вокруг отеля расположены поля для гольфа. Можно поиграть, это входит в стоимость проживания.
Отель находится на окраине города. Однако это не так страшно. Во-первых, своих гостей они встречают на станции. После бронирования мне пришло письмо с запросом времени прибытия, сказали, что пришлют трансфер. Во-вторых, пешком идти 20-30 минут. Я столько до метро частенько хожу в Москве.
Неприятный момент: в отеле курят. Зона находится ниже уровня лобби, конечно там вытяжка и все такое. Однако это нифига не спасает. Сидишь в кресле и "наслаждаешься" ароматами :(
При заезде можно заказать завтрак и традиционный японский ужин. Признаюсь, меня задушила жаба. Я просто ходила в супермаркет и покупала еду там. Но когда-нибудь я все-таки попробую кайсеки.
Кайсэки - традиционный японский ужин со сменой блюд. Порции отличаются небольшим размером, однако их количество очень велико. На мой взгляд это больше похоже на дегустацию. Еда незнакомая, много рыбы и морепродуктов. Я такое не люблю.
Я заехала под выходные, поэтому желающих было очень много. Пока никого нет, щелкнула сервировку.
В первый день было серо и пасмурно, потом распогодилось. Вид из окна более позитивный. Это закат.
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здесь хотя бы все логично
про бачок вам ответили
Тему с раздельными кранами тоже не понимаю.
А так все очень по-спартански, но, с другой стороны, все необходимое есть.
На данных фото как-то так :-)
европейскаятрадиция.
Edited at 2017-02-05 10:24 (UTC)
в традиционных домах зимой холодно, нужно тратить деньги на отопление, кто не хочет или не имеет возможности мерзнет
"Центральное отопление? Не, не слышали."
http://neferjournal.livejournal.com/399