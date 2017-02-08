Как дешево добраться из Москвы в Вильнюс. Лайфхак.

Катится, катится нулевой вагон. Почти как в песне. Первый раз такое вижу.В Вильнюс можно добраться на поезде Москва-Калининград. Время в пути около 14 часов. Удобно: вечером сел в поезд, лег поспал, утром уже на месте. Я выбираю такой поезд, чтоб прибывал не ранним утром. Маршрут проходит через Смоленск, по территории Белоруссии, потом поезд въезжает в Литву. Если едешь в Калининград, пограничный контроль приходится проходить дважды, так как Калининградская область расположена автономно от остальной России. Из-за этого есть особенности при покупке билетов. Во-первых, необходим заграничный паспорт, во-вторых, при отсутствии действующего шенгена в кассе РЖД оформляется разрешение на транзитный проезд по территории Литвы.Вот расписание поезда Москва-Калининград. Ниже обещанный лайфхак.Билет Москва-Вильнюс стоит 4503 руб плацкарт и 8161 руб купе. Посмотрите следующий скриншот, вы очень удивитесь.Билет Москва-Нестеров стоит 1361 руб плацкарт и 3433 руб купе. Это фирменный поезд "Янтарь", абсолютно тот же самый.Красная точка на карте - город Нестеров, первая станция на территории Калининградской области у литовской границы. Можно купить билет до Нестерова, а выйти в Вильнюсе. Это обойдется дешевле более чем в три раза! Причем алгоритм действует и в обратном направлении тоже. Проверено на личном опыте. В Нестерове я тоже была, но давно,Теперь, внимание, вопрос: есть ли еще подобные лайфхаки? Может вы знаете какие-то нестандартные маршруты? Например, прилететь в Дюссельдорф и дальше на поезде рвануть в Амстердам или Брюссель. Горят февральские праздники, не знаю, куда податься. Нужны идеи!Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикацииПоделитесь постом с друзьями