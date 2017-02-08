nefer blue (shpini)

neferjournal

Nefer`s Journal

Маньяк-путешественник

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Как дешево добраться из Москвы в Вильнюс. Лайфхак.
nefer blue (shpini)
neferjournal
8 февраля, 22:00
Катится, катится нулевой вагон. Почти как в песне. Первый раз такое вижу.





В Вильнюс можно добраться на поезде Москва-Калининград. Время в пути около 14 часов. Удобно: вечером сел в поезд, лег поспал, утром уже на месте. Я выбираю такой поезд, чтоб прибывал не ранним утром. Маршрут проходит через Смоленск, по территории Белоруссии, потом поезд въезжает в Литву. Если едешь в Калининград, пограничный контроль приходится проходить дважды, так как Калининградская область расположена автономно от остальной России. Из-за этого есть особенности при покупке билетов. Во-первых, необходим заграничный паспорт, во-вторых, при отсутствии действующего шенгена в кассе РЖД оформляется разрешение на транзитный проезд по территории Литвы.





Вот расписание поезда Москва-Калининград. Ниже обещанный лайфхак.





Билет Москва-Вильнюс стоит 4503 руб плацкарт и 8161 руб купе. Посмотрите следующий скриншот, вы очень удивитесь.





Билет Москва-Нестеров стоит 1361 руб плацкарт и 3433 руб купе. Это фирменный поезд "Янтарь", абсолютно тот же самый.





Красная точка на карте - город Нестеров, первая станция на территории Калининградской области у литовской границы. Можно купить билет до Нестерова, а выйти в Вильнюсе. Это обойдется дешевле более чем в три раза! Причем алгоритм действует и в обратном направлении тоже. Проверено на личном опыте в январе 2017 года. В Нестерове я тоже была, но давно, можно посмотреть тут.





Теперь, внимание, вопрос: есть ли еще подобные лайфхаки? Может вы знаете какие-то нестандартные маршруты? Например, прилететь в Дюссельдорф и дальше на поезде рвануть в Амстердам или Брюссель. Горят февральские праздники, не знаю, куда податься. Нужны идеи!


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Метки:
промо neferjournal январь 18, 10:00 134
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13 комментариев
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olga_fink
2017-02-08 19:31 (UTC)
и европу можно посмотреть из окна)))
zhzhitel
2017-02-08 19:32 (UTC)
Очень полезная информация.
hlody
2017-02-08 19:36 (UTC)
Ты только что разорила РЖД.
roscomnadzor
2017-02-08 20:47 (UTC)
А можно выйти в Вильнюсе имея транзитную визу?
tony_sherian
2017-02-08 21:30 (UTC)

Спасибо что поделились, только закроют теперь такой лайвхак наверное.

vovik01
2017-02-08 21:32 (UTC)

Красиво да! Но старо как мир!))) Этим люди пользуются лет дцать так уже!

griphon
2017-02-08 23:20 (UTC)
Это не лайфхак, а боян. Про этот способ даже в путеводителе "Афиша" по Литве написано.
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