nefer blue (shpini)

neferjournal

Nefer`s Journal

Маньяк-путешественник

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Три новых станции. Калининско-Солнцевская линия.
nefer blue (shpini)
neferjournal
18 марта, 9:00
Не могла же я обойти вниманием такое событие. Позавчера случился День Икс: в московском метро стало на три станции больше. В оформлении одной из них использована последовательность Фибоначчи. Съездила посмотреть, много думала.




Делаю переход на станции Парк Победы




Станция Минская. Пятьдесят оттенков серого. Серые стены, серо-стальной потолок, серый гранитный пол, серо-коричневые колонны.




Как-то мрачновато. Вспоминается кладбищенская тема...




Изображения на колоннах посвящены военной технике, так как рядом находится музей Великой Отечественной войны. Рисунок в перспективе перетекает с одной колонны на другую. На некоторых фрагментах можно разглядеть элементы одного из уникальных экспонатов железнодорожных войск - дальнобойного орудия форта "Красная горка" Кронштадтской позиции.






Любопытно, что на указателях теперь указано направление: НА ЮГ




На станции есть несколько скамеек со стеклянной перегородкой, на которую приклеена схема метро




Едем дальше




Станция Ломоносовский проспект. Все то же самое, только в синем цвете. И изображения на колоннах отличаются. Здесь рисунки выполнены в виде пересекающихся цифр, символизирующих точные науки, ведь неподалеку находится МГУ. Использованные в оформлении ряды цифр являются фрагментами последовательности чисел Фибоначчи (например, 1 1 2 3 5 8, 13 21, 55 89 и т.д.)




Конечная станция - Раменки. Все также поддерживается идея архитектурного единства линии с индивидуальным обликом и цветом каждой станции. Яркие композиции уравновешены нейтральным серым цветом стен. В принципе, если рассматривать все три станции, то они не так уж плохи. Первое впечатление было не очень, но потом я поменяла свое мнение. Пожалуй самая позитивная из трех станций - зеленая с изображением дубовых листьев. А вам какая больше понравилась?








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18 комментариев
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zheka_ural
2017-03-18 06:09 (UTC)
целый город, растет быстрее всех)
nadyavit
2017-03-18 06:30 (UTC)
Не успеваешь привыкнуть к одной схеме метро,уже новые станции.
Не запомнишь все.
kwakin_misha
2017-03-18 08:06 (UTC)
надо наверно приложение какое-то в смартфон ставить..
hlody
2017-03-18 06:36 (UTC)
Минская интереснее всех. Серые тона сочитаются с цветом стен в результате получая общее пространство, единое целое. Тема механики крайне уместна в перспективе перетекающего на колонная рисунка.
А еще, думается, что население Москвы очень скоро увеличится еще на пару миллионов человек. Очень неравномерное развитие, столица стала тем, что в девяностые для всех была заграница, только в нее переехать значительно проще. Вот например, у нас в деревне отключили уличное освещение, сказали что государство его больше оплачивать не будет. Москвичи оплачивают уличное освещение и иллюминацию?
neferjournal
2017-03-18 06:48 (UTC)
ведь принято хотеть жить не в городе, мне все доказывают, что свой дом в Подмосковье лучше, чем квартира в Москве, наслаждайтесь
hlody
2017-03-18 07:20 (UTC)
Дело не в том, что принято, а что нет. Дело в том, что в Москве проживает 12 процентов населения России, и продолжит расти из за неравномерного развития страны. Смысл жить в худших условиях в Самаре, когда можно переехать в Москву в лучшие условия? Инфраструктура Москвы и так перегружена, а это продолжит увеличиваться, причем чем больше благосостояние в стране, тем больше народа будет переезжать в Москву, поскольку будет возможность, чем благосостояние будет хуже, тем больше народа будет переезжать в Москву поскольку там можно заработать.
nadyavit
2017-03-18 07:55 (UTC)
Какие глубокие мысли бродят в твоей голове!!!
hlody
2017-03-18 08:09 (UTC)
Так, кто еще подумает о России, как не я?
adarcha
2017-03-18 07:01 (UTC)
Надо же - Минская!))) Но если честно, мне понравилось только название)))) Цветовая гамма на мой вкус ужасна))
livejournal
2017-03-18 07:26 (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
antonon
2017-03-18 07:27 (UTC)
Деньги налогоплательщиков из регионов
elinelisky
2017-03-18 10:54 (UTC)
"Дубовая" нравится больше всех тоже. Оптимистично выглядит и в любую погоду не будет грузить, отвлекает от мысли о том, что все это глубоко под землей. Некоторым людям, со страхом подземных помещений, может помочь расслабиться и чувствовать себя спокойнее.
kagury
2017-03-18 10:59 (UTC)

Вообще все они мрачные. Для города, где 6 месяцев зима и нет солнца, это не очень умно. Нам бы теплых тонов побольше.


И в целом станции выглядят дешево. Словно в 90-е строили. Жаль. В эскизах они казались симпатичнее.

vasilisa111
2017-03-18 11:28 (UTC)
Зелёная гамма приятна для глаз, так что я за Раменки)
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