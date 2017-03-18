Три новых станции. Калининско-Солнцевская линия.

Не могла же я обойти вниманием такое событие. Позавчера случился День Икс: в московском метро стало на три станции больше. В оформлении одной из них использована последовательность Фибоначчи. Съездила посмотреть, много думала.Делаю переход на станции Парк ПобедыСтанция Минская. Пятьдесят оттенков серого. Серые стены, серо-стальной потолок, серый гранитный пол, серо-коричневые колонны.Как-то мрачновато. Вспоминается кладбищенская тема...Изображения на колоннах посвящены военной технике, так как рядом находится музей Великой Отечественной войны. Рисунок в перспективе перетекает с одной колонны на другую. На некоторых фрагментах можно разглядеть элементы одного из уникальных экспонатов железнодорожных войск - дальнобойного орудия форта "Красная горка" Кронштадтской позиции.Любопытно, что на указателях теперь указано направление: НА ЮГНа станции есть несколько скамеек со стеклянной перегородкой, на которую приклеена схема метроЕдем дальшеСтанция Ломоносовский проспект. Все то же самое, только в синем цвете. И изображения на колоннах отличаются. Здесь рисунки выполнены в виде пересекающихся цифр, символизирующих точные науки, ведь неподалеку находится МГУ. Использованные в оформлении ряды цифр являются фрагментами последовательности чисел Фибоначчи (например, 1 1 2 3 5 8, 13 21, 55 89 и т.д.)Конечная станция - Раменки. Все также поддерживается идея архитектурного единства линии с индивидуальным обликом и цветом каждой станции. Яркие композиции уравновешены нейтральным серым цветом стен. В принципе, если рассматривать все три станции, то они не так уж плохи. Первое впечатление было не очень, но потом я поменяла свое мнение. Пожалуй самая позитивная из трех станций - зеленая с изображением дубовых листьев. А вам какая больше понравилась?Добавьте меня в друзья, чтобы не пропустить новые публикацииПоделитесь постом с друзьями