Три новых станции. Калининско-Солнцевская линия.

Делаю переход на станции Парк Победы
Станция Минская. Пятьдесят оттенков серого. Серые стены, серо-стальной потолок, серый гранитный пол, серо-коричневые колонны.
Как-то мрачновато. Вспоминается кладбищенская тема...
Изображения на колоннах посвящены военной технике, так как рядом находится музей Великой Отечественной войны. Рисунок в перспективе перетекает с одной колонны на другую. На некоторых фрагментах можно разглядеть элементы одного из уникальных экспонатов железнодорожных войск - дальнобойного орудия форта "Красная горка" Кронштадтской позиции.
Любопытно, что на указателях теперь указано направление: НА ЮГ
На станции есть несколько скамеек со стеклянной перегородкой, на которую приклеена схема метро
Едем дальше
Станция Ломоносовский проспект. Все то же самое, только в синем цвете. И изображения на колоннах отличаются. Здесь рисунки выполнены в виде пересекающихся цифр, символизирующих точные науки, ведь неподалеку находится МГУ. Использованные в оформлении ряды цифр являются фрагментами последовательности чисел Фибоначчи (например, 1 1 2 3 5 8, 13 21, 55 89 и т.д.)
Конечная станция - Раменки. Все также поддерживается идея архитектурного единства линии с индивидуальным обликом и цветом каждой станции. Яркие композиции уравновешены нейтральным серым цветом стен. В принципе, если рассматривать все три станции, то они не так уж плохи. Первое впечатление было не очень, но потом я поменяла свое мнение. Пожалуй самая позитивная из трех станций - зеленая с изображением дубовых листьев. А вам какая больше понравилась?
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Не запомнишь все.
А еще, думается, что население Москвы очень скоро увеличится еще на пару миллионов человек. Очень неравномерное развитие, столица стала тем, что в девяностые для всех была заграница, только в нее переехать значительно проще. Вот например, у нас в деревне отключили уличное освещение, сказали что государство его больше оплачивать не будет. Москвичи оплачивают уличное освещение и иллюминацию?
Вообще все они мрачные. Для города, где 6 месяцев зима и нет солнца, это не очень умно. Нам бы теплых тонов побольше.
И в целом станции выглядят дешево. Словно в 90-е строили. Жаль. В эскизах они казались симпатичнее.